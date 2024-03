Von Hückelhoven nach Mallorca Frank Weber erlebt ein Liebesabenteuer unter Palmen

Im Herbst vergangenen Jahres stand dann die Reise nach Mallorca an, wo diese Staffel „First Dates Hotel“ gedreht wurde. „Dass die Dreharbeiten immer an schönen Orten stattfinden, war für mich ein zusätzlicher Anreiz, teilzunehmen. In lockerer Atmosphäre kann man sich besser auf jemanden fokussieren.“ Kaum im „First Dates Hotel“ eingecheckt, vertreibt er sich bei einem Beerpong-Duell mit einem weiteren Hotelgast die Zeit, ehe es zu seinem Blind Date geht. Was er nicht ahnt – es ist der Bruder von seinem Date Olla. Ob er sich einen Familien-Vorteil erspielen kann? Bei einem romantischen Dinner, das Spitzenkoch und Gastgeber Roland Trettl gezaubert hatte, lernte er die für ihn ausgewählte Single-Frau Olla dann kennen. Sein Vorteil: „Ich habe keine Scheu vor laufenden Kameras. Gemeinsam mit meiner Ex-Partnerin habe ich schon einmal an der Game Show ,Mein Mann kann‘ teilgenommen. Deshalb wusste ich bereits, dass ich mich vor der Kamera ziemlich wohl fühle“, erklärt der selbstbewusste Baaler. Und wie war das Essen? Denn das ist ja ein fester Bestandteil des Formats. „Das war wirklich gut. Es gab drei Gänge, die hervorragend geschmeckt haben“, sagt Frank Weber. „Mein Highlight war das Dessert, aber das darf ich noch nicht verraten“, kündigt er an.