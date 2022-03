Folgen des Ukraine-Krieges auch im Erkelenzer Land : IHK: Unternehmen verschieben Investitionen

Neben den wachsenden Energiekosten machen auch die knappen Rohstoffe der Industrie zunehmend Sorge. Foto: Stephan Köhlen

Erkelenzer Land Die Stimmung der Unternehmer auch im Erkelenzer Land trübt sich wegen des Ukraine-Krieges weiter ein. Laut einer Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages will knapp ein Drittel aller Betriebe die Investitionen zurückfahren. Welche Folgen das hat.

Dass der Ukraine-Krieg Folgen auch für Unternehmen im Kreis Heinsberg hat, kristallisiert sich nun mehr und mehr heraus. Die Stimmung trübt sich ein. Die auch für das Erkelenzer Land zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen bestätigt jetzt die Ergebnisse einer Blitzumfrage, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag unter seinen Mitgliedern durchgeführt hat.

Wo drückt die Wirtschaft aktuell der Schuh? 78 Prozent der Betriebe sehen sich vom Krieg und seinen Folgen geschäftlich betroffen. Im Detail berichten 60 Prozent der Unternehmen von Auswirkungen wie steigenden Preisen oder gestörten Lieferketten, 18 Prozent nennen direkte Folgen wie etwa den Verlust von Kunden oder Lieferanten. Lediglich 22 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie bislang keine Auswirkungen von Krieg und Sanktionen spüren.

Wie sieht die Lage im Erkelenzer Land aus? Das Ergebnis der Blitzumfrage sei auch auf den Kreis Heinsberg übertragbar, sagt Gunter Schaible, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen für die Bereiche International, Verkehr und Handel. Allerdings seien die Geschäftsbeziehungen zu Partnern in der Ukraine und in Russland auch schon vor dem Krieg schwierig gewesen. „Aufgrund der seit Jahren unsicheren Lage haben sich deutsche Firmen schon vor einiger Zeit komplett aus dem Osten der Ukraine zurückgezogen“, erläutert Schaible. „Nun müssen sich auch Unternehmen, die in Russland aktiv sind, auf tiefgreifende Änderungen einstellen. Sie können mit ihren bisherigen Partnern entweder nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zusammenarbeiten.“

IHK-Geschäftsführer Gunter Schaible kam im Jahr 2000 zur IHK Aachen. Er ist Leiter der Abteilung „International, Verkehr und Handel“. Foto: HEIKE LACHMANN/IHK Aachen

Wie eng sind die Geschäftsbeziehungen der Betriebe im Kreis Heinsberg zu Russland und der Ukraine? 91 Unternehmen im Bezirk der IHK Aachen – in der Städteregion Aachen sowie in den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg – sind in der Ukraine aktiv. Zu Firmen in Russland haben 154 Unternehmen aus der Region Geschäftsbeziehungen. Die meisten von ihnen exportieren, einige importieren Waren. Rund 40 davon betreiben in Russland eine Niederlassung oder Vertretung.

Russland will, dass russische Gaslieferungen unter anderem nach Deutschland nur noch in Rubel bezahlt werden. Welche Konsequenzen hat das für die heimische Wirtschaft? „In jedem Fall ist deutlich, dass diese Ankündigung den Gaspreis nach oben katapultiert hat“, erläutert Schaible, und es sei zu erwarten, dass der Gaspreis weiter steigt. „Wir haben im Kreis Heinsberg energieintensiv produzierende Betriebe, für sie muss das Gas bezahlbar sein“, betont Schaible.

Und wohin zeigt nun das Stimungsbarometer der Wirtschaft? Auf bewölkt. Der Krieg ist nur einer von mehreren negativen Faktoren, die ihr das Leben schwer machen. Die Energiepreise aber sind die Achillesferse insbesondere der Industrie. Über alle Branchen hinweg nennen der Umfrage zufolge neun von zehn Unternehmern wachende Energiepreise als Hemmnis. Bereits vor dem Ukraine-Krieg sahen rund zwei Drittel aller Unternehmer darin ein Risiko für ihre geschäftliche Entwicklung. Und so wird sich die Stimmung in der Wirtschaft weiter eintrüben: Bereits zu Jahresbeginn war aufgrund der hohen Energiepreise die DIHK-Konjunkturprognose eher zurückhaltend. „Nun herrscht in der auf Energie und Rohstoffe angewiesenen Industrie sowie bei Verkehr und Logistik eher Krisenstimmung“, berichtet Schaible.

Welche langfristigen Folgen hat das? Zwei Drittel der Unternehmen sehen sich dazu gezwungen, die wachsenden Kosten in Form von Preissteigerungen an ihre Kunden weiterzugeben. „Hier droht nun zusätzliches Inflationspotenzial“, sagt Schaible – das heißt, die Schraube der Geldentwertung dreht sich weiter. Von rund 30 Prozent der Befragten werde unter anderem auch die Streichung oder Verschiebung von Investitionen genannt. Dort aber, wo Re- oder Neuinvestitionen verschoben werden, stagniert damit auch das Wachstum. Neue Arbeitsplätze werden unter diesen Voraussetzungen eher nicht geschaffen.

Welche Wege bieten sich aus der Energiekrise? „Was wir jetzt erleben, kann ein ganz starker Antrieb sein, die Verwendung von Wasserstoff als Energieträger voranzutreiben“, sagt IHK-Geschäftsführer Schaible. „Wir haben im Kreis Heinsberg alles dazu, was man braucht.“ Tatsächlich plant ein Konsortium von Unternehmen, im Kreis Heinsberg ab 2023 ein ganzheitliches Wasserstoff-System im industriellen Maßstab zu errichten – mit dem Potenzial einer umfassenden Wasserstoff-Energieversorgung für den gesamten Kreis.

