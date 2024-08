Förderantrag ab 19. August stellen Projekte gegen Einsamkeit im Kreis Heinsberg

Förderfähige Maßnahmen können Projekte sein, die sich an von Einsamkeit betroffene oder bedrohte Personen direkt richten, wie die Schaffung von Begegnungsorten oder Angeboten, um wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Denkbar sind auch Fortbildungen für Engagierte, um für das Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und Strategien gegen Einsamkeit für das eigene Vereinsleben zu entwickeln. Auch Maßnahmen gegen Diskriminierung, Mobbing und für Toleranz und Integration können das Miteinander stärken und dadurch zur Prävention von Einsamkeit beitragen. Das Förderprogramm richtet sich dabei ausdrücklich an Engagement gegen Einsamkeit in allen Altersklassen und Zielgruppen. „Schon in Pandemiezeiten zeichnete sich unser Kreis durch einen besonderen Zusammenhalt aus. Deswegen möchte ich unsere Bürgerinnen und Bürger ermutigen, einen Antrag einzureichen und von den Fördermitteln zu profitieren“, so Landrat Stephan Pusch.