Nato Airbase Flugzeuge aus Kreis Heinsberg sollen Russland überwachen

Wie der Kreis Heinsberg unter Berufung auf die Nato mitteilt, sind einige der Maschinen am Donnerstag und am Freitag nach Siauliai in Litauen geschickt worden. Dort sollen die Nato-Überwachungsflieger „verschiedene Missionen fliegen, um die militärischen Aktivitäten Russlands in der Nähe der Grenze des Bündnisses zu überwachen“. Von der Ukraine sollen die gewonnen Daten übrigens nicht genutzt werden – sie ist kein Mitglied des Militärbündnisses.