Schiefe Finanzlage im Kreis Heinsberg Generalkritik von Landrat und Kämmerer

Der November ist traditionell der Monat, in dem die Kommunen ihre Finanzplanung für das kommende Jahr vorstellen (nur Wegberg braucht mal wieder länger). Für die Bürger wird das spätestens in dem Moment spannend, wenn es an das eigene Geld geht – und im kommenden Jahr werden mit Ausnahme von Erkelenz so gut wie alle Städte und Gemeinden in der Region an den Steuer- und Gebührenschrauben drehen. Die Krisen und Kriege beeinflussen die Kommunalhaushalte spürbar. Auch der Kreis Heinsberg plant mit einem fetten Minus von 8,6 Millionen Euro. Das haben Landrat Stephan Pusch und Kämmerer Daniel Goertz in dieser Woche im Kreistag berichtet.