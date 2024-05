Feuerwehr im Kreis Heinsberg Leistungsstärke, Teamgeist und ein bisschen Nostalgie

Für neue Wehrleute ist der Leistungsnachweis immer wieder ein Highlight. So waren dieses Jahr 59 Teilnehmer zum ersten Mal angetreten und haben ihr Leistungsabzeichen in Bronze erworben. Bereits 36 mal hat Helmut Jentgens von der Löscheinheit Porselen schon teilgenommen. Er wurde mit dem Leistungsabzeichen in Gold mit Zahl ausgezeichnet. Eine besondere nostalgische praktische Prüfung boten die Kameraden und die Kameradin der Löscheinheit Kirchhoven. Mit ihrem historischen Löschfahrzeug, Pumpe und Ausrüstung stellten sie sich der praktischen Prüfung wie einst ihre Vorgänger vor vielen Jahren. Neben den obligatorischen Disziplinen haben die Wehrleute immer auch die Gelegenheit, sich löschgruppenübergreifend kennenzulernen und auszutauschen.