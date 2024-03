Mit Mickie Krause und Oli P. Mallorca-Feeling im Kreis Heinsberg

Das Mallorca Open Air in Heinsberg geht in diesem Sommer in die fünfte Runde. Die Vorfreude ist vielerorts bereits groß, schon 1500 Tickets sind für das Festival am 24. August verkauft worden. Die bestätigten Künstler für das diesjährige Mallorca Open Air sind Mickie Krause, Lorenz Büffel, Ina Colada, Oli P. und DJ Picco, der Lokalheld aus Wassenberg, bekannt aus dem Starfish & Fantasy Dance FM und Support-DJ der Scooter Tour. Drei weitere Künstler sollen in Kürze bekannt gegeben werden, die dann das Line-Up vervollständigen.