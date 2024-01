Fragen an die Kreisverwaltung Heinsberg FDP und SPD wollen weitsichtige Planung der Straßen- und Radwegeinfrastruktur

Vor diesem Hintergrund ergeben sich bei den Kreistagsfraktionen von SPD und FDP Fragen. Die Antworten soll die Verwaltung im Kreisverkehrsausschuss liefern. So wollen die Fraktionen wissen, wie der Sachstand bei Instandsetzung und Ausbau von Straßen ist. In welchem zeitlichen Rahmen ist die Realisierung von Maßnahmen geplant? Welche Maßnahmen fehlen in den Straßenplänen und Programmen oder sollten aus Sicht der Kreisverwaltung zur Verbesserung der Infrastruktur hochgestuft werden? Nutzt die Verwaltung ein Asset-Management-System?