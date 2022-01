FDP-Landtagsmitglied im Erkelenzer Land : Schulen so lange wie möglich offen lassen

Stefan Lenzen, FDP-Landtagsabgeordneter aus Heinsberg. Foto: FDP

Erkelenzer Land Die Schulen und Kitas in Nordrhein-Westfalen sollen so lange wie möglich offenbleiben. Dafür plädiert das Kreis Heinsberger FDP-Landtagsmitglied Stefan Lenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Kinder und Jugendliche leiden ganz besonders unter den Einschränkungen der Pandemie, daher ist es unverändert unser Ziel, Schulen und Kitas als Orte des Lernens und des Soziallebens offen zu halten. Mit regelmäßigen Tests erhöhen wir die Sicherheit von Schulen und Kitas angesichts der leichter übertragbaren Omikron-Variante“, erklärt der FDP-Landtagsabgeordnete für den Kreis Heinsberg, Stefan Lenzen.

An keinem anderen Ort in NRW werde so kontinuierlich getestet wie in den Schulen. Das NRW-Schulministerium habe dafür gesorgt, dass auch in diesem Jahr eine ausreichende Anzahl von Antigenschnelltests an den Schulen verfügbar seien, die auf der Positivliste des Paul-Ehrlich-Instituts stehen.

Sie könnten demnach, so Lenzen weiter, die Omikron-Variante verlässlich nachweisen. Seit Wiederbeginn des Unterrichts nach den Ferien werden alle am Schulleben Beteiligten getestet – unabhängig vom Immunisierungsstatus. Das sogenannte Lollitest-Verfahren an Grund- und Förderschulen wurde durch die direkte Entnahme einer zweiten sogenannten Rückstellprobe weiterentwickelt, um Quarantänezeiten zu reduzieren, während auf einzelne Testergebnisse gewartet wird.

„Regelmäßiges Testen ist ein wichtiger Faktor, der die Sicherheit in der Schule erhöht. Zudem sorgen Hygieneregeln, Lüften und Maske für weiteren Schutz“, sagt Stefan Lenzen. Der liberale Landtagsabgeordnete dankt allen Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Laboren. „Durch das enorme Engagement ist der Präsenzunterricht weiter möglich. Jeder Tag, an dem Präsenzunterricht stattfinden kann, erhöht die Bildungschancen unserer Kinder und Jugendlicher. Zudem appelliere ich an die Eigenverantwortung der Eltern: Wenn Ihr Kind Erkältungssymptome hat, sollte es zu Hause bleiben. Auch ermutige ich Eltern, sich über Impf- und Boosterangebote für Kinder und Jugendliche zu informieren und beraten zu lassen.“

(RP)