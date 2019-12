Kreisverband Heinsberg : FDP nominiert Wagner als Landratskandidat

Kreis Heinsberg Der FDP-Kreisverband geht mit Lenzen und Wagner als Spitzenduo in den Kommunalwahlkampf.

Beim Kreiswahlparteitag in der Festhalle Heinsberg-Oberbruch haben die Mitglieder des FDP-Kreisverbands entschieden: Stefan Lenzen, der seit 2009 die Fraktion der Freien Demokraten im Kreistag anführt, wurde mit knapp 93 Prozent erneut als Spitzenkandidat nominiert. Er führt damit die Reserveliste zur Wahl zum Heinsberger Kreistag an. Klaus J. Wagner aus Arsbeck tritt wieder als Landratskandidat der Freien Demokraten an.

Der 38-jährige Kaufmann Stefan Lenzen gehört seit 2017 dem Landtag NRW an und ist dort Sprecher für Arbeit und Soziales, Integration und Flüchtlinge seiner Fraktion sowie Mitglied im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen. Auf Platz 2 wurde mit 98 Prozent der Kreisvorsitzende Klaus J. Wagner nominiert. Der 58-Jährige ist beruflich Vizepräsident des Finanzgerichts Düsseldorf und gehörte von 2009 bis 2012 dem Kreistag des Kreises Mettmann an; 2014 wurde er in den Heinsberger Kreistag gewählt. Ferner tritt Wagner mit einem einstimmigen Ergebnis wieder als Landratskandidat der Freien Demokraten an. „In den letzten Jahren ist es gelungen, den Kreis Heinsberg auf eine sichere finanzielle Grundlage zu stellen. Die solide Finanzpolitik gilt es in den nächsten Jahren – auch im Zeichen des Brexits und einer möglichen Abkühlung der Konjunktur – fortzusetzen“, sagt Wagner.