Bildung im Kreis Heinsberg FDP will Schulsozialarbeit effizienter werden

Schulsozialarbeit kommt ins Spiel, wenn es an der Schule nicht mehr nur um reine Wissensvermittlung geht und Lehrer in ihrer eigentlichen Funktion nicht mehr weiterkommen. Sozialarbeiter an Schulen unterstützen die Lehrer und kümmern sich um die sozialen und individuellen Probleme der Schüler. Die FDP-Fraktion im Kreistag möchte die Schulsozialarbeit im Kreis stärken.