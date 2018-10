FDP im Kreis Heinsberg: Illegale Gülletransporte verhindern

Auftrag an Landesregierung

„Es ist schon unbefriedigend, wenn die Überwachung und das Aufspüren möglicherweise illegaler Gülletransporte an fehlenden Zuständigkeiten des Kreises und mangelnder Personalausstattung der Überwachungsbehörden scheitert“, sagt Klaus Wagner von der FDP im Kreis Heinsberg. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Heinsberg Die FDP im Kreis Heinsberg fordert, dass die Landesregierung die Gülleimporte bis zum Endabnehmer nachvollziehbar machen soll..

Das NRW-Umweltministerium hat Anfang September dem Umweltausschuss des Landtags berichtet, dass offenbar in großen Umfang unerlaubte Gülleimporte nach Nordrhein-Westfalen stattfinden. Bei Überprüfungen ist festgestellt worden, dass rund ein Drittel der Güllelieferungen nach NRW falsch dokumentiert worden sind. Lieferungen gingen an nicht vorhandene Betriebe, falsche Adressen oder zu Betrieben, die auf Nachfrage angaben, gar keine Lieferung erhalten zu haben.

In einem Antrag der Fraktionen von FDP und CDU, der am 11. Oktober vom Landtag beschlossen wurde, wurde die Landesregierung damit beauftragt, die Gülleimporte bis zum Endabnehmer nachvollziehbar zu machen und Aktionen und Einsätze gegen unerlaubte Gülleimporte in Abstimmung mit den betroffenen Kreisbehörden und der Landwirtschaftskammer durchzuführen. „Um die Knackpunkte der bestehenden Praxis zu beseitigen, laufen bereits Gespräche zwischen den drei Umweltministerien“, erläutert der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen. Der Landtag wird sich intensiv mit der Thematik beschäftigen, damit unerlaubte Gülleimporte künftig konsequent verhindert werden.