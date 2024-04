Falsche Bankmitarbeiter Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Ältere Menschen werden immer wieder zum Ziel von Kriminellen. Sie erkennen in den älteren Menschen vermeintlich leichte Opfer und versuchen deshalb ganz gezielt, eben diese Personengruppe zu betrügen. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist der sogenannte Enkeltrick, bei dem sich die Betrüger als Enkel oder andere Verwandte ausgeben, die man länger nicht gesehen hat. So versuchen sie, an das Geld der älteren Menschen zu kommen.