Vermisstenfall im Kreis Heinsberg aufgeklärt Ermittler fanden Dorotas Leiche in einem Schuppen

Die Polizei hat die Überreste der seit Oktober 2016 vermissten Dorota G. aus Süsterseel (Kreis Heinsberg) am vergangenen Dienstag, 22. August, in einem Schuppen in Geilenkirchen-Gillrath gefunden. Das hat Michael Fritsch-Hörmann, Leiter der Mordkommission bei der Polizei Aachen, am Dienstag auf einer Pressekonferenz bestätigt. Ermittler haben in dem abgesperrten Schuppen einen Sack gefunden, in dem sich die stark verwesten Überreste der Frau befanden. Zuvor hatten sie den Ehemann der Vermissten verhaftet.