Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß in Wegberg schwer verletzt

Motorroller aus Schuppen entwendet Ein roter Motorroller mit Versicherungskennzeichen ist in Hückelhoven-Doveren gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen 1 Uhr am Montag, 12. Juni, und 9 Uhr am Dienstag, 13. Juni. Der Motorroller stand in einem Schuppen an der Junkerstraße. Um an das Fahrzeug zu gelangen, hebelten die Täter die Tür des Schuppens auf, berichtet die Polizei.