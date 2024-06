Angebot wird gut angenommen Mehr Leihrad-Stationen in Erkelenz

Nunmehr liegen die ersten Zahlen und Erfahrungen aus dem ersten Jahr vor. An den jeweiligen Stationen, unter anderem am Bahnhof in Erkelenz, wurden vier bis fünf Fahrräder für den Verleih deponiert. „Die Räder erfreuen sich großer Beliebtheit“, so Winkens. Kreisweit wurde das Ausleihangebot 1983 Mal genutzt. Den Spitzenwert erreichte dabei die Station in Geilenkirchen, wo es rund 1000 Ausleihen gab. Das liegt vor allem an einem dortigen Studentenwohnheim. Versuchsweise wurden Leihräder von der West auch im Oerather Mühlenfeld deponiert, mit einem erfreulichen Ergebnis und der Erkenntnis, dass die Fahrräder dort am meisten ausgeliehen werden, wo es keine passende andere ÖPNV-Verbindung gebe.