Fahrerflucht in Geilenkirchen Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstag hat ein Autofahrer einen Jugendlichen auf der Konrad-Adenauer-Straße angefahren. Der 17-Jährige aus Über-Palenberg überquerte gegen 7.30 Uhr einen Fußgängerweg in der Innenstadt von Geilenkirchen. Dabei bremste der Autofahrer eines dunklen Geländewagens zu langsam ab und stieß mit dem Jugendlichen zusammen. Der 17-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall am Knie verletzt. Der Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200 zu wenden. Hinweise können auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg übermittelt werden.