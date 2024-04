Europawahl im Kreis Heinsberg Europäischen Werte direkt erlebbar machen

Thomas Schnelle, CDU-Landtagsabgeordneter für den Heinsberger Nordkreis, erläutert die Bedeutung der geförderten Projekte in seinem Wahlkreis: „In Wassenberg ermöglicht das Projekt Vereintes Europa an der Betty-Reis-Gesamtschule durch deutsch-niederländische Kooperationen interkulturelle Erfahrungen. Gemeinsame Workshops, Vorträge und Ausflüge stärken das Verständnis und die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Damit stärken wir den europäischen Gedanken ganz konkret im Vorfeld der Europawahl. Ähnlich verhält es sich in Erkelenz, wo das Worldcafé am Cusanus-Gymnasium die Schülerinnen und Schüler direkt in den Dialog mit Politikern bringt und so die Auseinandersetzung mit europäischen Wahlprogrammen fördert.“