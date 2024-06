Wahlergebnis im Kreis Heinsberg Viele Aktionen, wenig Wirkung

Tausende Menschen sind in diesem Jahr in Erkelenz und anderen Städten im Kreis Heinsberg gegen Rechts auf die Straße gegangen, mit einer eigens einberufenen „Demokratieoffensive“ hatte Landrat Stephan Pusch versucht, gegenzusteuern, auch das „Bündnis gegen Rechts“ trat verstärkt in Erscheinung. Genützt hat das offenbar wenig, selbst AfD-Chef Jürgen Spenrath wirkte überrascht davon, wie wenig Gegenwind seine Partei im Wahlkampf erhielt.