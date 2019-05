Europawahl : So wählten die Partnerstädte

Die Wahlergebnisse der Europawahl aus den Partnerstädten von Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg. Foto: dpa/Jens Kalaene

Kreis Heinsberg Europa hat gewählt, aber wie sieht es in den europäischen Partnerstädten in Frankreich, England, Belgien, den Niederlanden und im schottischen Midlothian aus?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

Knapp fiel das Ergebnis in Wassenbergs französischer Partnerstadt Pontorson im Departement Manche am Atlantik in der Süd-Normandie aus. Hier kam die neue Liste der früheren Chefin des rechtsextremen Front Nationale, Marine Le Pen, auf 403 und die Liste von Staatspräsident Macron auf 402 Stimmen, das entsprach 26,64 bzw. 26,57 Prozent der abgegebenen Stimmen, stellt man sie ins Verhältnis zu der Zahl der Wahlberechtigten dann sind das 12,79 und 12,76 Prozent. Wahlberechtigt waren 3151 Einwohner, gültige Stimmen gab es 1513, was einem Prozentsatz von 48,02 entsprach.

In der Erkelenzer Partnerstadt St. James, ebenfalls im Departement Manche gelegen, hatte Le Pen einen etwas größeren Vorsprung. Hier waren 3609 Menschen zur Wahl zugelassen, gültige abgegebene Stimmen wurden 1667 gezählt, das waren 46,19 Prozent. Le Pen kam hier auf 422 Stimmen, 25,31 Prozent der abgegebenen und 11,69 Prozent der Wahlberechtigten. Macrons Liste schaffte hier 391 Stimmen, 23,46 bzw. 10,83 Prozent.

Info So ist in Frankreich gewählt worden Wahlbeteiligung In Gesamtfrankreich waren 47,34 Millionen Menschen zur Wahl zugelassen, es nahmen 23,73 Millionen oder 50,12 Prozent teil, gültig waren davon 22,65 Millionen oder 47,85 Prozent. Gültige Stimmen für Le Pen gab’s 5,28 Millionen, 23,31 Prozent, für Macron 5,08 Millionen oder 22,41 Prozent. Die Gelbwesten, denen Beobachter auf Grund ihrer spektakulären Aktionen einen zweistelligen Prozentsatz zugetraut hatten, landeten mit 147.000 Stimmen und 0,65 Prozent auf dem 15. Platz.

Acht Menschen wählten hier die Liste der „Patrioten und Gelbwesten“, der Beobachter auf Grund der spektakulären Aktionen viel mehr zugetraut hatten, in Prozenten waren das 0,48 und 0,22.

In Hückelhovens Partnerstadt Breteuil im Departement Eure in der Normandie wurde die Liste Le Pen mit 39,74 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich erfolgreichste Partei, gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten von 2943 waren die 575 Stimmen allerdings lediglich 19,54 Prozent. Teilgenommen an der Wahl im normannischen Städtchen im Departement Eure hatten 1519 der abstimmungsberechtigten Bretoliens, das waren 51,61 Prozent, die ungültigen und leer abgegebenen Zettel abgezogen, waren das 1447 oder 49,17 Prozent. Also noch etwas geringer im Verhältnis zu Hückelhoven, wo die Wahlbeteiligung bei 53,4 Prozent lag. Zweite in Breteuil wurde ebenfalls Macrons Liste mit 228 Stimmen, einem Anteil von 15,76 Prozent der abgegebenen Stimmen, 7,75 Prozent der Wahlberechtigten. Die „Patrioten und Gelbwesten“ erzielten 21 Stimmen, 1,45 Prozent der abgegebenen Voten, 0,71 der Wahlberechtigten in Breteuil.

In Hückelhovens englischer Partnerstadt Hartlepool im Nordosten der Insel, eine feste Hochburg der Labour Party, landete diese nur auf dem zweiten Rang, auch hier wie fast im ganzen Land lag die Brexit-Party ganz vorn. Sie erzielte 52,7 Prozent oder 9446 der 17.909 abgegebenen Stimmen von 70.599 Wahlberechtigten, die Wahlbeteiligung lag demnach bei 25,5 Prozent. 2465 Hartlepooler votierten für Labour, ein Prozentsatz von 13,8.

Ähnlich auch die Ergebnisse bei Wassenbergs Partner Highworth in Westengland, das zum Verwaltungsbezirk Swindon zwischen Oxford und der Hafenstadt Bristol gehört. Im Wahlbezirk Swindon waren 151.000 Einwohner stimmberechtigt, 54.000 Voten wurden abgegeben, was einer Quote von 36 Prozent entspricht. Die Brexit-Party erreichte 19.126 Stimmen und 35,5 Prozent der Beteiligten, gemessen an den 151.000 Stimmberechtigten sind das 12,7 Prozent, die Liberaldemokraten erreichten 9511 und Labour 7838 Wähler.

Beim schottischen Kreis-Partner Midlothian zeigt sich die Situation wesentlich differenzierter, hier gingen 26.373 der 69.000 Wahlberechtigten zu den Urnen, 38,2 Prozent. Die regionale Scottish National Party lag in Front mit knapp 10.000 Stimmen, gefolgt von der Brexit-Party mit 3709, den Liberaldemokraten mit 3463 und Labour mit 3261 Voten.

Im niederländisch-limburgischen Echt-Susteren, Partner von Wegberg, erlebten die Sozialdemokraten der SPD-Schwester PvdA mit 2992 Stimmen einen unerwarteten Aufschwung zur stärksten Partei, mit Abstand gefolgt von der CDU-Schwester CDA mit 1930. Hier trat auch eine Partei namens „Jesus lebt“ an, die allerdings mit sieben Stimmen ein schwaches Lebenszeichen gab und das Schlusslicht in Echt-Susteren bildet. Überaus lebendig dagegen die EU-feindliche Partei „Forum voor Democratie“ (FvD), die mit 1279 Stimmen auf dem dritten Platz folgt. Wahlberechtigt waren in Echt-Susteren 25.761 Menschen, 9727 oder 37,76 Prozent davon gaben ihre Stimmen ab. Die PvdA erreicht 30,8 Prozent, der CDA 19,8 und die FvD 13,1 Prozent.