Europawahl im Kreis Heinsberg CDU siegt klar – AfD erstmals zweistellig

Der AfD-Kreisvorsitzende Jürgen Spenrath sah ein „sehr erfreuliches Ergebnis auf Bundesebene, aber auch im Kreis Heinsberg“. Dabei hätten die vergangenen Wochen und insbesondere die Skandale um Spitzenkandidat Maximilian Krah für eine „sehr schwierige Gesamtsituation“ gesorgt und „uns am Ende sicherlich den einen oder anderen Prozentpunkt gekostet“, glaubt Spenrath. Er meint aber: „Den Gegenwind, der uns in der Öffentlichkeit ins Gesicht geblasen ist, haben wir an unseren Infoständen und beim Plakatieren überhaupt nicht gespürt.“ Dass es diesmal so wenige Beschädigungen und Schmierereien an den Wahlplakaten gab, sei sogar „überraschend“.