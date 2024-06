Europawahl im Kreis Heinsberg AfD-Erfolg – und jetzt?

Erstmals zweistellig, erstmals zweitstärkste Kraft. Das starke Ergebnis der AfD bei der Europawahl am Sonntag hat auch im Kreis Heinsberg viele Menschen überrascht. Mit 14,5 Prozent der Stimmen landete die Partei knapp vor der SPD (14,1) und deutlich vor den Grünen (9,6) und der FDP (5,7). Und während sich die AfD selbst für diese Zahlen feiern konnte und bereits anpeilt, im kommenden Jahr möglicherweise noch höhere Werte zu erzielen, hat noch am Wahlabend bei den anderen Parteien im Kreis Heinsberg die Aufarbeitung begonnen. Wie kann eine Partei, die irgendwo zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus steht, selbst im bürgerlichen Kreis Heinsberg, wo sie bislang keine große Rolle spielte, so stark abschneiden?