Podiumsdiskussion über Europa in Schloss Zweibrüggen : Diskussion über Europa und Europauniversität

In Schloss Zweibrüggen in Übach-Palenberg findet eine Podiumsdiskussion der Freien Wähler zu Europathemen statt. Foto: Angelika Hahn

Kreis Heinsberg Podiumsdiskussion mit den Freien Wählern über „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit – wie weit sind wir in der EU und in unserer Region?“ und Besuch der Europaparlamentarierin Ulrike Müller im Kreis Heinsberg.

Europaparlamentarierin Ulrike Müller von den Freien Wählern besucht den Kreisverband Heinsberg und steht bei einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort. Am Mittwoch, 8. Mai, ist sie zunächst in Gangelt, wo sie Bürgermeister Herbert Corsten und den westlichsten Punkt Deutschlands kennenlernt. Danach bespricht sie sich mit Vertretern von Freien Wählern aus der Kommunalpolitik aus ganz Deutschland. Dabei sollen auch die Möglichkeiten zur Schaffung eines Standortes einer Europauniversität in der Region besprochen werden. Ein Antrag auf Initiative der Freien Wähler wurde im Kreistag des Kreises Heinsberg genehmigt.

Am Abend findet ab 18.45 Uhr im Schloss Zweibrüggen, Zweibrüggen 40 in Übach-Palenberg die Podiumsdiskussion statt. Das Thema wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EU sein. Teilnehmen werden daran auch Raymond Vlecken, Bürgermeister der Gemeinde Landgraaf, Wolfgang Jungnitsch, Bürgermeister der Stadt Übach-Palenberg, und Willi Klaßen, Vorsitzender des Kreisverbandes des DGB. Fragen aus dem Publikum und die Beteiligung sind ausdrücklich erwünscht. Eine Anmeldung ist aber bei der begrenzten Zahl der Plätze notwendig und kann erfolgen bei Walter Leo Schreinemacher unter der Telefonnummer 0172 7520094 oder per E-Mail an schreinemacher@fw-kreis-heinsberg.de bis zum 7. Mai.