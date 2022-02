Für Projekte in der Grenzregion : Fördergelder für Flutgebiete 

Erkelenzer Land Nach der Flutkatastrophe startet Interreg Euregio Maas-Rhein einen Projektaufruf. Bis Mitte März können die Gelder beantragt werden.

Dieser Aufruf richtet sich an die zuständigen öffentlichen Einrichtungen und Initiativen, die an grenzüberschreitendem Wassermanagement, Krisenmanagement und der Raumplanung zur Minderung des Hochwasserrisikos arbeiten. Im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (Interreg) fördert die Europäische Union gemeinsam mit den Regionen in ganz Europa Projekte, in denen Partner über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Das Programm Interreg Euregio Maas-Rhein verfügt für die Programmperiode auslaufende Förderperiode über Mittel im Umfang von 96 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Entwicklung (EFRE), welche Projekten in der Region zu Gute kommen. Mittel aus dieser Programmperiode können noch bis Ende 2023 an Interreg EMR Projekte ausgezahlt werden.