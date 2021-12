Gesundheitsamt meldet : Erstmals Omikron auch im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Erstmals hat das Gesundheitsamt drei Omikron-Mutationen nachgewiesen. Das meldet jetzt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Damit hat die hochansteckende Virus-Variante nun auch das Erkelenzer Land erreicht.

Erst in der vergangenen Woche bestätigten sich zwei Fälle in Düsseldorf und Rees (Kreis Kleve), die als die ersten beiden Nachweise der Omikron-Variante in Nordrhein-Westfalen gelten. Seitdem sind unter anderem auch im Rhein-Kreis Neuss, im Kreis Mettmann, in Krefeld und in Essen weitere Fälle bekannt geworden.