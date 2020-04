Corona.Pandemie im Kreis Heinsberg : Landrat Stefan Pusch macht Mut in Sachen Corona

Kreis Heinsberg Zusammen mit Ministerpräsident Armin Laschet und Professoren der Uni Bonn war der Landrat des Kreises Heinsberg bei der Vorrstellung der Zwischenergbnisse der Corona-Feldstudie aus Gangelt in Düsseldorf dabei.

Der Gründonnerstag war vor dem Osterfest noch ein ereignisreicher Tag in Sachen Corona-Virus. So wurden in der Düsseldorfer Staatskanzlei von einem Forscherteam von der Universität Bonn im Beisein von Ministerpräsident Armin Laschet die ersten Zwischenergebnisse der Covid-19-Feldstudie in der Gemeinde Gangelt vorgestellt. Sie sollen der der Politik als Grundlage für die weiteren Entscheidungen in Sachen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie dienen.

Es war eine geballte Kompetenz aus Wissenschaft und Politik, die am Donnerstag in Düsseldorf zusammenkam, um die so heiß ersehnten ersten Ergebnisse der Feldstudie aus der von der Corona-Pandemie so hart getroffenen Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg vorzustellen. Neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und den Bonner Professoren Hendrik Streeck, Gunther Hartmann sowie Martin Exner war Landrat Stefan Pusch dabei. Pusch, der sich in der vergangenen Wochen und Monaten als Krisenmanager profiliert hatte, nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Bevölkerung im Kreis und ganz speziell in der Gemeinde Gangelt zu bedanken. „Es ist einzigartig, dass sich über 80 Prozent der in angeschriebenen Menschen an der Studie beteiligt haben“, sagte der Landrat. Er betonte, dass der Kreis Heinsberg auch als Mutmacher dienen könne. „Wir sind aktuell in einer Situation, wo die Fallzahlen nicht nur stagnieren, sondern dass wir bei den aktuell infizierten sogar eine fallende Kurve haben.“ Er verwies aber auch, wie sensibel diese Zahlen sind. „Ich will nicht sagen, dass wir über den Berg sind, aber wir haben zumindest zahlen, die Mut machen.“ Die Zwischenergebnisse der Studie hätten auch gezeigt, dass der Kreis Heinsberg an einer riesengroßen Katastrophe vorbeigeschliddert ist. Wir haben Glück im Unglück gehabt. Wir haben sehr früh Infektionen festgestellt und waren dadurch in der Lage entsprechende Maßnahmen aufzusetzen.“