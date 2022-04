Erklenzer Unternehmer stellt Online-Plattform vor : Medizinbrücke für die Ukraine

In urkainischen Krankenhäusern fehlt es an nötigen Medikamenten und Instrumenten. Hilfe kommt nun online. Foto: dpa/Uwe Anspach

Erkelenzer Land Der Erkelenzer Unternehmer Stefan Krojer stellt eine neue Online-Plattform vor, die Krankenhäusern in der vom Krieg betroffenenen Ukraine gezielt helfen kann.

Laut Krojer ist der Berliner Mediziner Henning Thole einer der Ideengeber. Das Ziel soll lauten, in der Ukraine noch gezielter helfen zu können. Denn: Diabetiker, Epileptiker und krebskranke Menschen erhalten in der Ukraine keine Medikamente mehr. Der Sauerstoff wird knapp, für wichtige Operationen fehlen OP-Bestecke und andere Instrumente. Wie der Erkelenzer Stefan Krojer weiter betont, soll eine neue Internet-Plattform sicherstellen, dass auch das ankomme, was tatsächlich benötigt werde. „Bisher werden Medikamente und Medizinprodukte nicht gezielt versendet, sondern je nach Quelle und Adressat dorthin, wo gerade Kontakte bestehen.“ Auf der Plattform, so Krojer weiter, können Materialspenden eingespielt werden und von Krankenhäusern nach tatsächlichem Bedarf bestellt werden. Stefan Krojer: „Unsere Plattform, die cloudbasiert, multilingual und datenschutzkonform ist, funktioniert auch dann, wenn das Krankenhaus beschädigt oder die IT ausgefallen ist.“ Die neue Plattform sei kompatibel für alle Krankenhäuser, ohne dass sie erst Schnittstellen programmieren müssen, zudem sei das System frei verfügbar und erreichbar. Thole: „Wir bieten ein medizinisches Bestellsystem für das Smartphone in der Hosentasche an.“