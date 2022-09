Tierischer Zuwachs in Oberbruch : Zirkustiere für die Rurtal-Schule

Tierischer Zuwachs in Oberbruch

Der Zirkus Renz übergab drei Tiere an die Rurtal-Schule. Foto: Rurtal-Schule

Erkelenzer Land Die Rurtal-Schule nimmt als Förderschule für geistige Entwicklung Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Kreisgebiet auf. Nun hat sie tierischen Zuwachs bekommen: Für den kleinen, schuleigenen Tierpark gab es eine Spende in Form von zwei Ziegen und einem Schaf vom Zirkus Max Renz, der derzeit im Kreis Heinsberg tourt.

(RP) Der Zirkus war zu Beginn des Monats auf dem Gelände gleich neben der Rurtal-Schule in Oberbruch zu Gast. „Bereits beim Anblick der Zelte und Wagen waren die Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung fasziniert von den bunten Farben und vielen Eindrücken des Zirkusgeländes“, erklärt Schulleiter Markus Steinhauer. Bei einer Besichtigung der Tiergehege waren schnell alle begeistert von der Vielfalt der Tierarten. Neben Pferden und Eseln, waren dort auch Lamas, Kamele, Rinder sowie Schafe, Ziegen und Gänse zu finden.

Bei einem „netten Gespräch mit den Zirkusleuten“ habe man schnell die Tierhaltung als gemeinsames Thema gefunden. Die Rurtal-Schule hält seit vielen Jahren Schafe, Ziegen und Vögel, mit denen die Schüler arbeiten. Diese sind in einem kleinen Tierpark auf dem Gelände untergebracht.

So habe man sich bei einem Besuch der Zirkusleute darauf geeinigt, zwei, laut Steinhauer „wunderschöne zahme Ziegen“ sowie einen „hübschen Schafbock“ zu übernehmen. Im Beisein einiger Schülerinnen und Schüler wurden die Tiere an Markus Steinhauer und seinen Kollegen Dietmar Peltzer sowie den zuständigen Lehrkräften für den Tierpark, Thomas Henkens und Merit Bader, als Geschenk übergeben.

Der Zirkus ist derweil noch in den kommenden Tagen in Erkelenz zu sehen: Noch bis einschließlich Sonntag steht er an der Kölner Straße neben der Esso-Tankstelle.