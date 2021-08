Das neue Schuljahr beginnt : West Verkehr ändert Fahrpläne

Erkelenzer Land Mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022, das in dieser Woche beginnt, nimmt das Unternehmen diverse Anpassungen vor, die die Fahrgäste berücksichtigen müssen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 kommt es auf verschiedenen Linien der WestVerkehr an Schultagen zu Veränderungen des Fahrplans.

Die Fahrt um 13.40 Uhr der Linie 410 von Oberbruch Schulzentrum wird an die veränderten Schulschlusszeiten der Gesamtschule Oberbruch angepasst. Die neue Abfahrtszeit ist um 13.55 Uhr ab Oberbruch Schulzentrum. Auch die Linie EK 3 wird wegen des veränderten Schulendes der Grundschule Kückhoven angepasst: Die Fahrt um 11.25 Uhr ab Erkelenz Bahnhof wird auf 11.30 Uhr verschoben.

Die Linie 401 erhält eine neue Verstärkerfahrt um 7.43 Uhr von Heinsberg Busbahnhof nach Oberbruch Schulzentrum. Dabei handelt es sich um die ehemalige Linie 475. Zudem ändern sich bei Linie 475 die beiden Fahrten um 13.40 Uhr bzw. 13.41 Uhr von Oberbruch Schulzentrum nach Waldfeucht: diese werden an die veränderten Schulschlusszeiten der Gesamtschule Oberbruch angepasst. Die neue Abfahrtszeit ist jeweils um 13.55 Uhr ab Oberbruch Schulzentrum.

Weitere Informationen erhalten die West-Kunden beim Fahrpersonal und in den verschiedenen West-Kundencentern. Die Fahrpläne in Papierform oder auch zum Download sind in den Kundencentern oder im Internet unter www.west-verkehr.de oder www.avv.de verfügbar. Die West bittet die Fahrgäste, die neuen Abfahrtzeiten bei ihren Fahrtplanungen zu berücksichtigen.