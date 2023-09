Zahlen der Landesregierung So viele Schulabgänger ohne Abschluss gab es im Erkelenzer Land

Die meisten Schulabgänger ohne Abschluss im Nordkreis Heinsberg hatte im Jahr 2022 die Stadt Hückelhoven mit 13 an der Hauptschule in der Schlee und 12 an der Peter-Jordan-Förderschule. Sieben verzeichnete Wassenberg an der Betty-Reis-Schule, die Europaschule (Realschule) und die GH Zehnthofweg in Erkelenz hatten je fünf, die Gemeinschaftshauptschule am Grenzlandring in Wegberg hatte unter fünf.