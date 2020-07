Im Erkelenzer Land : Zukünftige Tagesmütter gesucht

Wer als Tagesmutter oder Tagesvater arbeiten möchte, kann ab September an einem Vorbereitungsseminar teilnehmen. Foto: dpa/Jens Büttner

Erkelenzer Land Wer ein fremdes Kind betreuen möchte, benötigt dafür die Erlaubnis des Jugendamtes. Diese können Interessierte ab September in einem vorbereitenden Seminar erwerben.

Zu einem neuen Basis-Kurs zur Qualifizierung von Tagesmüttern und Tagesvätern laden die Volkshochschule des Kreises Heinsberg und das Kreisjugendamt alle Frauen und Männer im Erkelenzer Land ein, die in diesem Bereich aktiv werden und sich für diese anspruchsvolle Aufgabe qualifizieren wollen. Die Tagespflege ist neben der institutionalisierten Betreuungsform Kindertageseinrichtung eine unverzichtbare Ergänzung des Betreuungsangebotes. Sie hat ihre Stärken insbesondere in der Familiennähe und in flexiblen Betreuungszeiten.