Unternehmen dreht Videos : Weil Fahrgastzahlen fallen, gewährt West Verkehr Einblicke

Erkelenzer Land Die West Verkehr ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen. Warum das Unternehmen dies macht, erklärt Geschäftsführer Udo Winkens.

Der Hintergrund: Trotz aller zusätzlich getroffenen Maßnahmen hinsichtlich der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen stark rückläufig. Darum will das Unternehmen sozusagen die Türen öffnen und einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Wie die West Verkehr dazu mitteilt, sind Kurzvideos entstanden, die in der Rubrik „Wir über uns“ auf der Homepage des Unternehmens (www.west-verkehr.de) zu finden sind. Zu sehen sind dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich im Kontakt mit den Kunden bzw. Fahrgästen sind. Mit den Videos will die West Verkehr die Arbeit für die Sicherheit in den Nahverkehrsbussen näher erläuter. Weiter heißt es bei der West Verkehr: „Wer im Kreis Heinsberg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, vertraut sein Wohlbefinden oftmals dem regionalen Busunternehmen West Verkehr an. Neben vielen anderen Faktoren liegt die Sicherheit der Fahrgäste in diesem Moment bei den Busfahrerinnen und Busfahrern. Doch auch das Fahrzeug muss beispielsweise stets auf seine Fahrtauglichkeit geprüft sein.“