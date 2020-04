Masche im Erkelenzer Land : Polizei warnt vor Erpressung durch Online-Betrüger

Erkelenzer Land Eine neue Masche scheint sich derzeit breit zu machen: Bei der Polizei häufen sich Anzeigen von Betroffenen, die via E-Mail erpresst worden sind. Es gehe um kompromittierende Aufnahmen, die nur bei einer Zahlung von Geld angeblich nicht veröffentlicht werden würden.

Betrüger im Internet haben in den vergangenen Tagen massiv versucht, Menschen zu erpressen. Wie die Polizei mitteilt, seien über das ganze Kreisgebiet verteilt Anzeigen erstattet worden, bei denen Betroffene angaben, per E-Mail angeschrieben worden zu sein. Demnach behaupten die Täter, im Besitz kompromittierender Filmaufnahmen zu sein, auf denen die Betroffenen zu sehen sein sollen. Sie schreiben die Betroffenen mit Namen an und geben vor, der Computer oder das Handy des Empfänger sei gehackt worden. Zum „Beweis“ nennen sie Teile des Passworts oder der Handynummer. Damit die angeblichen Videos nicht veröffentlicht werden, so die Masche, fordern die Betrüger Geld, das in Form der Kryptowährung Bitcoin zu überweisen sei.