Idee für stationären Handel im Erkelenzer Land : Lenzen will Chancen für den Handel schaffen

Lenzen will Chancen für den Handel schaffen

Erkelenzer Land Die Städte sollen verkaufsoffene Sonntage nachholen, die wegen des Lockdowns ausgefallen sind. Dafür möchte sich der Heinsberger Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen von der FDP einsetzen.

Angesichts des stark eingebrochenen Einzelhandelsumsatzes als Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie ruft der Heinsberger FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen die Städte und Gemeinden im Erkelenzer Land dazu auf, die Chancen der zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr zu verwirklichen.

In NRW werde etwa ein Drittel des gesamten Einzelhandelsumsatzes erwirtschaftet. Neben der Stärkung dieses Einzelhandels seien die verkaufsoffenen Sonntage ein wirksames Mittel, um den Menschen den Mehrwert des stationären Handels im Vergleich zum Online-Shopping aufzuzeigen und Innenstädte zu beleben. „Gerade in der Krise können Einkaufsmöglichkeiten am Sonntag Innenstädte und den Handel zukunftsorientiert ausrichten“, sagt Lenzen.