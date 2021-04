Senioren Union im Kreis Heinsberg : „Alte Generation ist unverzichtbar“

Erkelenzer Land Die Senioren Union des Kreises Heinsberg hat aus anlass des Tages der älteren Generation auf die besondere Wichtigkeit von Senioren für eine Gesellschaft hingewiesen.

Das Engagement der älteren Generation habe sich stark gewandelt, zeichne sich heute durch Individualität und Vielfalt aus: „Das eigenständige Leben in Beruf und Familie geht über in einen selbstbestimmten Lebensabschnitt, in dem neu gewonnener Freiraum für vielfältiges gesellschaftliches, ehrenamtliches und familiäres Engagement genutzt wird.“ Hans-Josef Heuter, Kreisvorsitzender der Senioren Union, meint: „Wir sehen als Senioren Union unsere Aufgabe darin, die Lebenserfahrungen von Seniorinnen und Senioren in Politik und Gesellschaft einzubringen. Wir kennen die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit, wissen um die Probleme des Demographischen Wandels und wollen auf dieser Basis Entscheidungsprozesse mitgestalten“.