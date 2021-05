Politik im Kreis Heinsberg : Senioren Union fordert Erleichterungen für Ältere

Erkelenzer Land Die Lockerungen sollen vor allem Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Menschen im betreuten Wohnen betreffen. Kontakte und Begegnungen sollen möglich sein.

Die Senioren-Union der CDU im Kreis Heinsberg drängt auf Erleichterung bei Kontakten und Besuchsregelungen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen des betreuten Wohnens, „wenn sicher feststeht, dass vollständig geimpfte Personen gegen Infektionen geschützt sind und das Virus selbst auch nicht weiterverbreiten. Dann sind strenge Kontaktbeschränkungen nicht mehr notwendig“, sagte der Kreisvorsitzende und stellvertretende Bezirksvorsitzende der Senioren-Union, Hans-Josef Heuter.

„Durch sachgerechte Anpassung des Infektionsschutzgesetzes an die Erkenntnisse von Wissenschaft und Medizin muss insbesondere den seit Jahresfrist in Einsamkeit, sozialer Isolation und unter strikt regulierten Besuchsmöglichkeiten lebenden Bewohnern und Patienten wieder Perspektiven auf ein würdiges Leben mit mehr Kontakten und Begegnungen geboten werden“, fordert Heuter und schließt sich damit ausdrücklich den aktuellen Empfehlungen des Deutsches Ethikrats an, der sich ebenfalls für die Aufhebung von strengen Beschränkungen für Geimpfte ausgesprochen hat. Allerdings werden Maskenpflicht und Abstandsregeln in absehbarer Zeit weiterhin gelten müssen, heißt es bei der Senioren-Union des Kreisverbandes Heinsberg in diesen Tagen.

So war in der letzten Vorstands- und Programm-Arbeitskreissitzung des Kreisverbandes der Senioren-Union das Thema „Einsamkeit“ von großer Bedeutung. Dabei habe man in den Gremien die Agenda der Professorin Sonia Lippke von der Jacobs University mit deren Fragestellungen eingehend diskutiert, die da lauteten: Was macht die Pandemie bzw. was machen die Maßnahmen zur Einschränkung der Übertragungsrisiken mit psychisch beeinträchtigten Menschen? Wie geht es der Allgemeinbevölkerung? Wer ist besonders von Einschränkungen und Einsamkeit betroffen? Wie geht es Studierenden und jungen Menschen? Was hilft ihnen? Wie geht es Erwerbsminderungsrentnern? Welche Bedeutung hat die Einsamkeit für die Lebensqualität? Welche Empfehlungen können wir evidenzbasiert geben?