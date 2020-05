Historische Kleinbahnatmosphäre ab 31. Mai : Selfkantbahn nimmt Betrieb auf

Erkelenzer Land Ab Sonntag fährt die Erlebnisbahn zwischen Gillrath und Schierwaldenrath wieder. Wegen der Corona-Schutzbestimmungen gilt es allerdings eine ganze Reihe von Einschränkungen zu beachten.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, setzt sich der Dampfzug der Selfkantbahn erstmals in diesem Jahr in Bewegung. Wie die Betriebsgesellschaft TBR GmbH mitteilt, soll der reguläre Betrieb ab dann wieder aufgenommen werden – bis dato war die letzte Fahrt der Nikolauszug im vergangenen Dezember.

Mit der Aufnahme des Zugbetriebs möchte die Bahn den Gästen „endlich wieder ein kleines Stück von Normalität“ bieten, auch wenn die Zugfahrten nicht ganz so stattfinden könnten, wie man es aus der Vergangenheit kennt. So sei ein Einstieg in den Zug nur an den beiden Endbahnhöfen in Schierwaldenrath und Gillrath möglich. Die Buffetwagen werden bis auf Weiteres nicht mitgeführt. Bei Bedarf werden zusätzliche Personenwagen eingesetzt, damit in den Personenwagen die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden können. In allen Zügen, in den Fahrkartenausgaben und in der Wagenhalle ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes unbedingt erforderlich.