Selbsthilfe im Kreis Heinsberg : Nächste Gruppentreffen im SFZ geplant

Um chronische Schmerzen geht es in einer Selbsthilfegruppe im Kreis Heinsberg. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Erkelenzer Land Das Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum im Kreis Heinsberg teilt die nächsten Treffen verschiedener Selbsthilfegruppen mit und lädt dazu ein.

Treffen der Lip-/Lymphödem-Selbsthilfegruppe Menschen mit den Krankheitsbildern Lipödem, Lip-/Lymphödem und Lymphödem können sich mit anderen Betroffenen über ihr Erleben mit den Erkrankungen austauschen. Ebenso sollen der Umgang mit der Erkrankung und die Lebensumstände verbessert sowie eigenverantwortliches Handeln gestärkt werden. Die Gruppe trifft sich an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 19 bis 21.30 Uhr in der Festhalle Oberbruch im „Haus Bleckden“. Am 13. Oktober findet in dieser Zeit eine Infoveranstaltung zum Thema „Kompressionsversorgung“ statt. Der Zugang ist barrierefrei. Mehr Informationen unter 02452 156790, E-Mail: selbsthilfe@sfz-heinsberg.de.

Selbsthilfegruppe „Chronische Schmerzen – seelische Gesundheit“ Bei Menschen mit verschiedenartigen Schmerzen leidet oft auch die seelische Gesundheit. Umgekehrt kann eine seelische Erkrankung auch zu körperlichen Symptomen wie Kopf-, Gelenk- oder Rückenschmerzen führen. In der Selbsthilfegruppe können sich Menschen, denen es ähnlich geht, im Gespräch begegnen und Erfahrungen austauschen. Ein gemeinsamer Austausch über den Umgang mit den alltäglichen Belastungen, die in Zusammenhang mit den Erkrankungen stehen hilft, gemeinsam daran zu arbeiten, wieder neue Lebensqualität zu gewinnen. Die Gruppe trifft sich in 14-tägig dienstags in ungeraden Kalenderwochen von 17 bis 18.30 Uhr im SFZ. Weitere Interessierte sind eingeladen. Eine Anmeldung wird erbeten. Nähere Informationen erhalten Interessierte im SFZ, Hochstraße 24, 52525 Heinsberg, Telefon 02452 156790, E-Mail: selbsthilfe@sfz-heinsberg.de.

Selbsthilfegruppe Autismus-Spektrum Die Selbsthilfegruppe „Autismus“ lädt Betroffene und Angehörige zu einem Erfahrungsaustausch ein. Gemeinsame Gespräche über die komplexen Störungen, Sozialleistungen und Therapien sollen dabei helfen, Ängste zu reduzieren und die eigene Handlungsfähigkeit zu festigen. Auch gemeinsame Unternehmungen können geplant werden. Die Gruppe trifft sich an jedem dritten Mittwoch im Monat im SFZ. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 19. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, statt. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind willkommen. Für weitere Informationen wenden sich Interessierte an das Selbsthilfe-u. Freiwilligen-Zentrum, Hochstraße 24, 52525 Heinsberg. Telefon 02452 156790, E-Mail: selbsthilfe@sfz-heinsberg.de.

(RP)