Erkelenzer Land : Sechs weitere Todesfälle im Kreis gemeldet

Erkelenzer Land Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist am Mittwoch, 7. April 2021, wieder leicht auf 93,1 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Am Vortag lag der Wert noch bei 89,2.

In den vier Städten des Nordkreises gab es am Mittwoch 329 aktuelle Coronafälle, davon 117 in Erkelenz. Am Vortag waren es noch 124. In Hückelhoven werden 106 Fälle gemeldet, einer weniger als noch am Dienstag. In Wegberg sind es 69 Fälle (Vortag 71) und in Wassenberg 37 Fälle (35).