Vermutung des Kreisgesundheitsamtes : Schulen bleiben Infektionsherd

Erkelenzer Land Gesichert ist das nicht, sondern nur ein „Gefühl“ des Gesundheitsamtes. Die Mitarbeiter dort seien zu überlastet, um die Zahlen tagesaktuell abzuarbeiten.

(cpas/back) Die Corona-Zahlen im Kreis Heinsberg scheinen sich in den vergangenen Tagen stabilisiert zu haben. Nach dem Wochenende verzeichnet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1148,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Laut Divi-Intensivregister lagen am Montag vier Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Erkelenz, Heinsberg und Geilenkirchen, zwei von ihnen mussten invasiv beatmet werden.

Die meisten Neuinfektionen stammen derweil weiter aus den Bereichen Schule und Kindergarten . In der Altersgruppe unter 18 Jahre gebe es das größte Infektionsgeschehen, sagte Gesundheitsamtsleiterin Heidrun Schößler – dies sei zumindest ihr Gefühl, denn eine belastbare Analyse der Zahlen ließe sich derzeit im Amt aufgrund der Masse an Arbeit nicht mehr betreiben.

Aktuelle Corona-Fallzahlen : 25.431 Neuinfektionen in NRW erfasst, 528 Erkrankte in den Kliniken

Gerade die Grundschulen hatten zuletzt ihre Situation scharf kritisiert. Bislang war es so, dass PCR-Pooltests dort flächendeckend durchgeführt wurden. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen lassen die knappen Laborkapazitäten dies inzwischen aber nicht mehr zu. Eine Art Hilfestellung gelang in Erkelenz, als die Schulpflegschaft das Drive-in-Testcenter an der Kölner Straße ins Boot holte. Raphael Meyersieck, der das Testcenter betreibt, sagt: „Schnell haben wir die separate Buchung von Testterminen nur für die Schülerinnen und Schüler der Erkelenzer Grundschulen eingerichtet. Mittlerweile sind es täglich etwa 20 Schüler, die sich testen lassen nach positiven Pooltestungen. Die Zahl könnte vielleicht auch höher liegen, weil sich nicht konkret sagen lässt, ob auch die Termine, die frei buchbar sind, für die Schüler genutzt werden.“ Derweil ist die Nachfrage an der DRK-Teststelle im Hotel am Weiher in Erkelenz, die auch Schüler-Tests anbietet, eher verhalten.