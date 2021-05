Regenbogenflaggen im Erkelenzer Land : Zeichen der Pfarreien und Verbände

Der BDKJ will mit den Regenbogenflaggen ein klares Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Erkelenzer Land Am 30. Mai ist Jugendsonntag im Bistum Aachen. An diesem Tag soll mit dem Hissen von Regenbogenflaggen ein Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt werden.

Regenbogenflaggen im Bistum Aachen hissen Pfarrein, Verbände und weitere katholische Initiativen am Jugendsonntag, 30. Mai. Damit zeigen sie, dass sie die Nachricht der Glaubenskongregation in Rom im März dieses Jahres, Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare weiterhin verbieten zu wollen, nicht hinnehmen. Darauf macht der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) aufmerksam.

Der BDKJ im Bistum Aachen, der die Aktion ins Leben gerufen hat und Regenbogenbanner, Regenbogenfahnen und Plakate zur Verfügung stellt, ist stolz, bereits über 80 engagierte Pfarreien und Ortsgruppen für die Aktion begeistert zu haben, heißt es. Das Nein zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare hat Protest ausgelöst. „Am 15. März veröffentlichte die Glaubenskongregation in Rom die Nachricht, dass Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare verboten bleiben. Der Vatikan bestätigte damit seinen diskriminierenden und verletzenden Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren“, sagt Jessica Starzetz, Pressereferentin beim BDKJ. Das stoße bei katholischen Kinder- und Jugendverbänden und bei vielen Mitarbeitenden in der katholischen Kirche vor Ort auf Empörung, Unverständnis und Enttäuschung, so Jessica Starzetz weiter.