Erkelenzer Land​: Preis für innovative Unternehmen aus der Region​

Erkelenzer Land In Aachen werden am Donnerstag besonders innovative und kreative Firmen aus der Region ausgezeichnet. Unter den Finalisten sind auch vier Unternehmen aus dem Erkelenzer Land.

(RP) Wenn die „Wachstumsinitiative AC 2 “ der Gründerregion Aachen am kommenden Donnerstag die innovativsten Unternehmen aus der Städteregion prämiert, kommen gleich vier der zehn Finalisten aus dem Kreis Heinsberg. „Damit sind wir so gut vertreten wie nie. Und das zeigt auch, dass Unternehmen aus dem Kreis HS auf deutlichem Wachstumskurs sind“, sagt Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Kreis-Wirtschaftsförderung.

Mit dabei sind am Donnerstag in Aachen Inperfektion aus Wegberg, das Troyka aus Erkelenz, CP Christian Pillich aus Wegberg und Doris Müller aus Heinsberg. Inperfektion kommt aus der Industrie-Automatisierungsbranche und hat unter anderem einen Container entwickelt, der automatisiert die Lagerung, das Greifen und die Entnahme von Waren regelt. Derzeit baut das Unternehmen in Wegberg einen neuen Standort. Das Troyka ist kurz nach der Eröffnung in Immerath als russisch-deutsches Restaurant vor kurzem mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden, überzeugte die Jury aber auch durch den Online-Vertrieb und die verschiedenen Veranstaltungen im Haus. Das Unternehmen von Christian Pillich versorgt Zahnarztpraxen mit Verbrauchsmaterialien und hat eine spezielle Gesichtsmaske entwickelt. Die Heinsbergerin Doris Müller schafft als Beraterin in der Kunst- und Kulturbranche ein eigenes Fortbildungskonzept entwickelt, bei dem Kreativschaffende über einen längeren Zeitraum begleitet und gecoacht werden.