Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum Kreis Heinsberg Passende Hilfen für pflegende Angehörige

Im Angebot ist auch das Thema „Pflegepause – Gespräche für und mit pflegende(n) Angehörige(n)“ in Hückelhoven. Sie pflegen einen Angehörigen, sorgen sich um einen nahestehenden Menschen? Die Aufgabe kann zu Herausforderungen führen, in der Beziehung, in der Organisation des Alltags des Betroffenen, aber auch des eigenen Lebens. Sie fühlen sich körperlich und psychisch belastet, schwanken zwischen Pflichtbewusstsein, dem Gefühl helfen zu wollen oder zu müssen und Überforderung? In der Gruppe treffen sich Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, Fragen und vielleicht schon Antworten. Hier ist Platz für Austausch, Trost aber auch miteinander lachen. Hier erfahren die Teilnehmer Wertschätzung für das, was sie tun und Verständnis für Ihre Empfindungen.