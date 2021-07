Vorgestellt vom Naturpark Schwalm-Nette : Neue Karten zeigen neue Wandergebiete

Wandern mit den neuen Karten des Naturparks. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Die Naturparke Schwalm-Nette und Maas-Schwalm-Nette haben in einem Gemeinschaftsprojekt drei Wanderkarten neu aufgelegt. Statt der Nummern 65, 66 und 67 Nummer finden Interessierte nun eine Aufteilung der Wandergebiete in Nord, Süd und West.

Die neuen Wanderkarten enthalten alle Premium-Wanderwege, Fern- und Streckenwanderwege wie den Jakobspilgerweg oder Maas-Niederrheinpfad, örtliche und kommunale Rundwege sowie Themenwege. Darüber hinaus finden Wanderer Kennzeichnungen verschiedener Sehenswürdigkeiten wie Kirchen, Mühlen, Aussichtspunkten oder auch Wander- und Freizeiteinrichtungen. In den Wanderkarten sind alle Parkmöglichkeiten aufgeführt, so dass bei stark frequentierten Wegen eine Alternative gefunden werden kann. Die Naturpark-Zentren und Info-Points sind ebenfalls in allen Karten markiert.

Der Vertrieb der Karten erfolgt in den Niederlanden über den Naturpark Maas-Schwalm-Nette und in Deutschland über den Naturpark Schwalm-Nette. Die Naturparkzentren in Brüggen, Wachtendonk und Wassenberg sowie die Geschäftsstelle Viersen haben die neue Karten vorrätig und verkaufen diese zum Preis von 7,55 Euro. Wer die Karten online bestellen möchte, kann dies im Onlineshop des Naturparks unter www.npsn.de. Der Postversand der Karten kann möglicherweise bis zu zehn Tagen dauern.