Deutliche Kritik im Gesundheitsausschuss des Kreises Heinsberg : Mehr Fälle nach Ende der Maskenpflicht

Mit dem Wegfall der Maskenpflicht in Schulen stiegen die Corona-Fallzahlen im Kreis Heinsberg. Foto: dpa-tmn/Matthias Balk

Erkelenzer Land Das war keine Überraschung: In der Sitzung des Gesundheitsausschusses sprach die Kreisverwaltung von deutlich gestiegenen Corona-Fallzahlen in Schulen. Kritik gibt es auch an der unterschiedlichen Auslegung von Impfärzten, was den Zeitpunkt der Boosterimpfungen betrifft.