Es ist ein besonderes Osterfest, das uns wohl allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Weil wir die Auferstehung Jesu Christi in diesem Jahr in vielen Fällen ohne unsere Liebsten feiern müssen, hatten wir unsere Leser dazu aufgerufen, uns Ostergrüße für Freunde und Verwandte zukommen zu lassen. Die Fotos stammen von unseren Lesern.

Dieser treue Freund mit den hundeuntypischen Ohren heißt Bandit und grüßt seine Lieben aus Immendorf, schreibt Esther Winkens.