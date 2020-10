Oktober-Bericht im Erkelenzer-Land : Leichte Herbstbelebung auf Arbeitsmarkt

Erkelenzer Land Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt sind im Erkelenzer Land weiterhin spürbar. Gastronomie und Handel sind stark betroffen. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich zwar verringert, liegt aber deutlich über dem Vorjahresniveau.

Die Arbeitslosigkeit im Bereich des Geschäftsstellenbezirks Erkelenz der Aachen er Agentur für Arbeit hat sich von September auf Oktober um 93 auf 3481 Menschen verringert. Das sind allerdings 638 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,7 Prozent. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im Bereich des Geschäftsstellenbezirks Erkelenz noch bei 4,6 Prozent. Der Geschäftsstellenbezirk Erkelenz ist für die Menschen in Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg zuständig. Im Bereich der Geschäftsstelle Heinsberg, die für Wassenberg zuständig ist, lag die Arbeitslosenquote im Oktober bei 5,6 Prozent.

Die Entwicklung in Erkelenz entspricht derjenigen im Gesamtbereich der Agentur für Arbeit Aachen-Düren. Im Monat Oktober verringerte sich die Zahl neu gemeldeter Arbeitsstellen gegenüber dem Vormonat geringfügig. Der regionale Stellenmarkt war im Oktober nach Einschätzung der Arbeitsagentur weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen.

Für den Gesamtbezirk gibt die Agentur für Arbeit Aachen-Düren eine Arbeitslosenquote für Oktober von 7,4 Prozent an. „Die leichte Herbstbelebung, die auf dem Arbeitsmarkt im letzten Monat erste positive Einflüsse hatte, setzte sich im Oktober auf geringerem Niveau weiter fort. Die Arbeitslosigkeit verringert sich saisonbedingt um gut 730 Personen und das bei nahezu allen Personengruppen“, erklärte Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich weiterhin vor allem im Jahresvergleich. „Wir müssen zum Vorjahr einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in allen Personengruppen verzeichnen. In absoluten Zahlen sind das rund 8000 arbeitslose Kundinnen und Kunden, die wir aktuell mehr betreuen, als im Oktober 2019.“