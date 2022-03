Gewerkschaft NGG kritisiert auch im Kreis Heinsberg ungleiche Bezahlung : Frauen verdienen 13 Prozent weniger als Männer

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten kritisiert die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Foto: dpa/Caroline Seidel

Erkelenzer Land Zum Internationalen Frauentag weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern im Kreis Heinsberg hin. Frauen, die eine Vollzeitstelle haben, verdienen 13 Prozent weniger als Männer.

Während der mittlere Vollzeit-Verdienst von Männern bei 3250 Euro pro Monat liegt, kommen Frauen auf 2833 Euro, so die NGG-Region Aachen unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. „Es kann nicht sein, dass Frauen in puncto Bezahlung trotz gleicher Arbeitszeit systematisch den Kürzeren ziehen“, so Gewerkschafterin Diana Hafke.

Die Pandemie habe die Situation teils verschärft und alte Rollenbilder verfestigt. „Im Lockdown waren es meist Frauen, die beruflich zurückstecken und sich um Kinder und Haushalt kümmern mussten“, sagt Hafke. In Branchen wie dem Gastgewerbe habe die Krise Frauen stark getroffen – etwa weil sie überdurchschnittlich oft in Minijobs arbeiteten. Diese Stellen seien nach zwei Jahren Pandemie in großem Stil abgebaut worden. Die Betroffenen stünden nach dem Job-Verlust ohne Arbeitslosenversicherung da und hätten auch keinen Anspruch auf das Kurzarbeitergeld.

Neben prekären Arbeitsverhältnissen gebe es in vielen Betrieben eine Lohnlücke. „So verdienen Bäckereifachverkäuferinnen in NRW bei Vollzeit 400 Euro weniger als Bäcker. Beide haben eine dreijährige Ausbildung hinter sich und mit genauso hohen Anforderungen zu tun“, betont Hafke. Die NGG-Geschäftsführerin ruft Unternehmen dazu auf, die Ungleichbehandlung zu beenden. Auch die Politik stehe in der Pflicht. Die NGG kritisiert das Ehegattensplitting. „Das Steuersystem bietet Frauen, deren Partner ein gutes Einkommen haben, kaum Anreize, beruflich durchzustarten. Durch hohe Abzüge in der Steuerklasse V bleiben viele zu Hause oder machen nur einen Minijob. Die Gewerkschaft verweist zugleich auf Fortschritte. Nach einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung haben Frauen Männer bei den Bildungsabschlüssen überholt. Hatten 2005 bundesweit 26 Prozent aller Frauen die Hochschulreife, waren es 2019 gut 40 Prozent (Männer: 29 bzw. 39 Prozent). Auch die Zahl der Haushalte, in denen Frauen das Haupteinkommen beisteuerten, ist zuletzt deutlich gestiegen. Führungspositionen sind laut WSI weiterhin in männlicher Hand.

(RP)