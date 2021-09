Experten prüfen kostenlos : Kreisverkehrswacht ruft zum Lichttest auf

Ein Auto fährt am frühen Morgen auf einer Straße durch den Nebel: Die Sicht ist schlecht. Foto: dpa/Patrick Pleul

Erkelenzer Land Die Bilanz hat es 2020 gezeigt: An rund 32 Prozent der getesteten Fahrzeuge stellten die Experten Mängel bei der Beleuchtung fest.

Jeder hat es schon bemerkt: morgens wird es später hell, abends früher dunkel. Da ist gute Sicht im Straßenverkehr gefragt. Wer als Autofahrer sicher unterwegs sein möchte, sollte jetzt seine Beleuchtung checken. „Wir empfehlen die Teilnahme am kostenfreien Licht-Test, der wieder den gesamten Oktober stattfindet“, sagt Johannes Kiwitt, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Heinsberg.

Denn nicht nur komplett ausgefallene Scheinwerfer, sondern auch die, die zu tief oder hoch eingestellt sind, können die Verkehrssicherheit gefährden. „Achten Sie im Straßenverkehr mal darauf, wie viele ,Einäugige und Blender’ unterwegs sind“, sensibilisiert Kiwitt für das Thema. Die Ergebnisse des Lichts-Tests 2020 belegen es auch: An rund 32 Prozent der überprüften Pkw in NRW wurde ein Mangel festgestellt.

Der Licht-Test wird in Werkstätten des Kfz-Verbandes durchgeführt. Überprüft werden die Scheinwerfer, Begrenzungs- und Parkleuchten, Brems- und Schlusslichter, Warnblinkanlage, der Fahrtrichtungsanzeiger sowie die Nebelschlussleuchten von Fahrzeugen. „Kleinere Mängel werden sofort und kostenfrei behoben. Nur Ersatzteile und umfangreiche Einstellarbeiten werden in Rechnung gestellt“, sagt Kiwitt. Fahrzeuge ohne Mängel erhalten eine Licht-Test-Plakette.

Auch hat die Kreisverkehrswacht Heinsberg wieder Licht-Test-Banner aufgehängt. „Dadurch werden die Autofahrer an diese Aktion erinnert“, sagt Kiwitt. Er appelliert auch an die übrigen Verkehrsteilnehmer, sich sichtbar zu machen: „In der dunklen Jahreszeit kann jeder mit reflektierender und heller Kleidung sowie guter Fahrradbeleuchtung zur Verkehrssicherheit beitragen.“ Gerade jetzt in dieser beginnenden dunklen Jahreszeit sorgt retroreflektierende Kleidung bei Kindern für sichtbare Sicherheit.