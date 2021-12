Brauchtum im Kreis Heinsberg : SPD fordert Hilfe für Karnevalsvereine

Erkelenzer Land Auf die Seite der Karnevalsvereine stellt sich die Kreis-SPD: Unterstützung sei dringend nötig, die NRW-Landesregierung müsse handeln.

„Am 14. Dezember hat sich Ministerpräsident Hendrik Wüst mit Vertretern der Karnevalszusammenschlüsse auf einen Fahrplan mit Blick auf die Session 2022 vor dem Hintergrund der Entwicklung der Pandemie verständigt. Der Karneval wird angesichts des Infektionsgeschehens, der Belastung der Krankenhäuser und der großen Unsicherheit durch die Omikron-Variante auch in dieser Session nicht wie gewohnt stattfinden können, was dazu führt, dass die Veranstalter auf Veranstaltungen in Innenräumen verzichten sollen, hieß es von der Landesregierung“, sagt SPD-Kreisvorsitzender Lars Kleinsteuber. Es fehle eine Linie der Landesregierung, welche auch Vereinen im Kreis Heinsberg die Planungssicherheit nehme. Viele Vereine blickten daher mit Fragezeichen auf die Session. Kleinsteuber freut sich daher über das Engagement von SPD-Landtagsmitglied Stefan Kämmerling aus der Städteregion Aachen. Kämmerling richtet sich mit einem Appell an Ministerpräsident Wüst.